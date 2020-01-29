Манчестер Сіті програв Манчестер Юнайтед, але вийшов у фінал Кубка ліги – Пеп здивував схемою, Зінченко не знадобився

"Містяни" програли манчестерське дербі на власному полі (0:1), однак все одно зіграють у фіналі турніру. Звіт про матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед читайте на "Футбол 24".

Кубок ліги. 1/2 фіналу, матч-відповідь

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 0:1 (за сумою двох матчів – 3:2)

Гол: Матіч, 35

Вилучення: Матіч, 76

У першому поєдинку Манчестер Сіті впевнено переграв Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд і зробив вагому заявку на успіх у двоматчевому протистоянні. Тепер, три тижні потому, підопічні Гвардіоли довели справу до логічного завершення та вийшли у фінал Кубка ліги, хоча й поступилися вдома. Олександр Зінченко досі не може повернути собі прихильність тренерського штабу – українець відсидів всю гру в запасі.

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Пеп Гвардіола всіх шокував дивною схемою з трьома захисниками. Канселу поєднував ролі лівого фулбека та лівого центрбека, а номінального правого фулбека не було взагалі – туди почергово зміщувалися Марез, де Брюйне та Родрі. У позиційній обороні нижче "сідав" Ріяд.

Манчестер Сіті з перших хвилин захопив ініціативу й до середини тайму створив низку хороших моментів. Гюндоган з глибини класно закинув на Агуеро, аргентинець головою розстрілював Де Хеа, але Давід впорався зі складним ударом. Через хвилину Марез справа хитнув суперника та вистрелив у площину – голкіпер Юнайтед знову на місці.

Стерлінг під час прострілу де Брюйне впав у боротьбі з Магуайром, але арбітри не вгледіли порушення правил. Гості намагалися розпочинати атаки від власного штрафного, однак злагоджений пресинг "містян" створював їм феєричні проблеми. Спроби МЮ вийти в атаку завершувалися гострими контрами на ворота Де Хеа. Удар у верхній кут від Агуеро іспанець потягнув, а де Брюйне не влучив у ціль.

Господарі володіли тотальною перевагою (9:0 за ударами, віддали вдвічі більше передач). Манчестер Юнайтед міг відповідати контрвипадами через вільну зону на правому фланзі Сіті, однак погано користувався цими можливостями. І все ж певні дивіденди з ідеї Пепа "дияволи" витиснули. Вони більше атакували тією бровкою і заробляли там штрафні.

Один з таких став результативним: Фред подав, Бернарду погано вибив м'яч, а Матіч потужним ударом точнісінько в кут не залишив голкіперу шансів. Гол не випливав з картини матчу, однак покарав Манчестер Сіті за дірку справа. Після пропущеного м'яча та до перерви Родрі частіше опускався в центр оборони.

Манчестер Сіті продовжував домінувати, а Манчестер Юнайтед досить хаотично захищатися. Щоправда, атаки господарів також були далекими від ідеалу. Часто вони просто хапали м'яч і по одному намагалися обіграти декількох опонентів. Коли нарешті пройшов класний розіграш через пас і Стерлінг забив – лайнсмен справедливо зафіксував офсайд. Ліндельоф ледь не "привіз" поганою передачею назад, але Де Хеа виграв чергову дуель в Агуеро.

У перерві Сульшер провів заміну – Джеймс вийшов замість Грінвуда. Швидкий вінгер відразу заробив перспективний стандарт. Фред непогано подав на голову Магуайру, але той пробив над поперечиною. Манчестер Юнайтед приборкав м'яч у своїх ногах і почав непогано атакувати. Проте гольових епізодів не створював, якщо не вважати таким дальній постріл Марсьяля.

Попри всю активність гостей, Манчестер Сіті мав розкішний шанс зрівняти рахунок. Де Брюйне відмінним пасом вивів на ударну позицію Стерлінга, а той, двічі поклавши Де Хеа на газон, запустив м'яч над воротами. Фантастична марнотратність від Рахіма. Господарі поступово повернули собі ініціативу, однак до логічного завершення свої багатоходівки не доводили.

Після кутового Вокер здалеку розрядив гармату – Де Хеа парирував. Магуайр припустився жахливої помилки у власному штрафному майданчику, однак Гюндоган не скористався подарунком, розгубившись перед воротами. Капітан Юнайтед сам виправив ситуацію і спровокував істерику в Гвардіоли.

Агуеро ще раз пробив з невигідної ситуації повз ворота, а Гюндоган запустив м'яч на трибуни. Втім, Ілкай заробив більшість для своєї команди – тікав у контратаку і змусив Матіча сфолити на другу жовту картку. Тренерський штаб Манчестер Юнайтед намагався переламати хід гри замінами, випустивши Перейру та Мату, але нічого не вийшло.

Геніальна атака за участю Канселу та де Брюйне завершилася голом Агуеро – знову офсайд. Манчестер Юнайтед втримав мінімальну перемогу у виїзному дербі, але цього виявилося мало, щоб пройти Сіті. За сумою двох матчів кращими виявилися "містяни" – 3:2. Саме вони зіграють у фіналі Кубка ліги проти Астон Вілли, яка вибила з турніру Лестер.