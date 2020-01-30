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Сульшер: Я горд за игроков Манчестер Юнайтед, они дважды обыграли Сити

12:54 26 Читати українською
Сульшер: Я горд за игроков Манчестер Юнайтед, они дважды обыграли Сити
Уле Гуннар Сульшер / Фото TEAMtalk

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер остался доволен действиями своих подопечных, несмотря на вылет команды из полуфинала Кубка английской лиги от Манчестер Сити (2:3 по сумме двух матчей).

 

"Я так горжусь ребятами, они дважды обыграли Манчестер Сити на их поле. Ребята так далеко прошли, отдали абсолютно все силы.

"Еще раз, и ты нах** уйдешь с поля!" – Сульшер набросился на подопечного во время дерби Манчестера

Мы прошли долгий путь. Даже если мы и не создали массу явных моментов, мы хорошо прессинговали соперника. Мне понравилось. Конечно, тяжело здесь забивать, не говоря уже об игре 10 на 11.

Что касается удаления Матича, то это просто смешно. Как часто они фолили против нас?" – цитирует Сульшера ВВС.

Напомним, в финале турнира Манчестер Сити встретится с Астон Виллой, которая выбила Лестер.

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"Еще раз, и ты нах** уйдешь с поля!" – Сульшер набросился на подопечного во время дерби Манчестера
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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Кубок английской лиги 2019/20 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
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