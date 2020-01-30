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"Ще раз, і ти нах** підеш з поля!" – Сульшер накинувся на підопічного під час дербі Манчестера

11:01 109 Читать на русском
"Ще раз, і ти нах** підеш з поля!" – Сульшер накинувся на підопічного під час дербі Манчестера
Уле Гуннар Сульшер / Фото Reuters

Незважаючи на репутацію добряка, наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер теж може вибухнути.

 

Незважаючи на виліт МЮ з півфіналу Кубка англійської ліги від Манчестер Сіті за сумою двох матчів (2:3) на полі вирувала справжня боротьба.

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Напруга була настільки високою, що не стримався навіть Уле Гуннар Сульшер. На 59-й хвилині зустрічі головний тренер "червоних дияволів" з лайкою накинувся на Джессі Лінгарда.

"Ще раз, і ти нах** підеш з поля!" – вигукнув Сульшер 27-річному хавбеку.

Варто відзначити, що Джессі, схоже, не прислухався до "поради" наставника, адже вже через 5 хвилин був замінений на Андреаса Перейру.

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