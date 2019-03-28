"Я з першого дня почувався тут, як вдома", – Сульшер прокоментував підписання контракту з Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер відреагував на повноцінне призначення наставником команди.

"З першого дня, як я сюди приїхав, я почувався, як вдома. Для мене була честь грати за Манчестер Юнайтед, а тепер розпочати тут свою тренерську кар'єру. Останні кілька місяців були фантастичним досвідом, і я хочу подякувати всіх тренерів, гравців та персонал за виконану нами роботу.

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Я завжди мріяв про цю роботу і без сумнівів я радий отримати можливість довготривало очолювати команду та досягати успіхів, яких наші фани заслуговують", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Клуб уклав контракт з норвезьким фахівцем терміном на 3 роки.