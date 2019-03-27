Барселона пропонує Манчестер Юнайтед двох своїх гравців в обмін на Рашфорда

Каталонська Барселона готує грандіозний обмін гравцями з Манчестер Юнайтед.

В Маркуса Рашфорда закінчується контракт з Манчестер Юнайтед у червні 2020 року і форвард поки відмовився продовжити з "червоними дияволами". Барселона знає, що підписати англійського форварда буде складно, і саме тому каталонський клуб має одразу два варіанти обміну гравців, аби здійснити цей трансфер.

Домінація Барселони та Ман Сіті, несподіванки Серії А – символічні збірні топ-ліг за останню тисячу зіграних хвилин

Першим варіантом може стати бразилець Коутінью, який не виправдав витрачених на нього грошей і незадоволений своїм місцем в команді. Півзахисник вже зв'язався зі своїми агентами і повідомив про те, що хоче змінити клуб. Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні Коутінью і Барселона може скористатись цим, аби підписати Рашфорда.

Барселона розглядає можливість підписання Рашфорда

Іншою альтернативою є Малком. Бразилець не входить у плани Вальверде і вважає, що його стиль гри підійде для Манчестер Юнайтед.

В поточному сезоні Рашфорд зіграв у 38 матчах у складі Манчестер Юнайтед, відзначившись 12 голами та 9 гольовими передачами.