Санчо – в Манчестер Юнайтед: у Борусії Д прокоментували чутки про потенційний трансфер

В таборі дортмундської Борусії скептично оцінюють можливість продажу свого форварда Джейдона Санчо.

Спортивний директор Борусії Д Міхаель Цорк дав однозначну відповідь щодо можливості продажу Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед.

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"Я не маю ні найменшого поняття про інтерес з боку Манчестер Юнайтед. І, якщо чесно, нам це взагалі не цікаво", – цитує Цорка Bild.

Контракт Санчо з Борусією Д розрахований до 30 червня 2022 року. У поточному сезоні форвард зіграв за "джмелів" 35 матчів, в яких забив 9 голів та віддав 13 асистів.

Нагадаємо, Джейдон перейшов в Борусію Д з Манчестер Сіті влітку 2017 року.

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