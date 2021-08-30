Сульшер визначився із роллю Роналду в Манчестер Юнайтед
Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер чітко знає, на якій позиції використовуватиме зіркового новачка Кріштіану Роналду.
"Ми підписали Кріштіану не для того, щоб він сидів на лавці. Роналду зробить МЮ кращим. Кріштіану розвивався як гравець, він грав праворуч, ліворуч. Але я його бачу центрфорвардом.
Грінвуд повторив досягнення Руні та ще двох легенд АПЛ
Будуть матчі, коли ми гратимемо в два-три нападники. Я хочу, щоб Роналду був у штрафному майданчику й забивав голи. Роналду нині набагато досвідченіший, ніж в перший період в МЮ. Він змінився і побудував неймовірну кар'єру. Розмови про те, що він занадто старий, впевнений, йому до вподоби. Говоріть, і він продемонструє, на що здатен", – цитує норвежця Sky Sports.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Роналду до Англії 27 серпня. Вдруге дебютувати за "червоних дияволів" португалець може 11 вересня у поєдинку проти Ньюкасла.
Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба