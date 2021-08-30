"Ми підписали Кріштіану не для того, щоб він сидів на лавці. Роналду зробить МЮ кращим. Кріштіану розвивався як гравець, він грав праворуч, ліворуч. Але я його бачу центрфорвардом.

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Будуть матчі, коли ми гратимемо в два-три нападники. Я хочу, щоб Роналду був у штрафному майданчику й забивав голи. Роналду нині набагато досвідченіший, ніж в перший період в МЮ. Він змінився і побудував неймовірну кар'єру. Розмови про те, що він занадто старий, впевнений, йому до вподоби. Говоріть, і він продемонструє, на що здатен", – цитує норвежця Sky Sports.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Роналду до Англії 27 серпня. Вдруге дебютувати за "червоних дияволів" португалець може 11 вересня у поєдинку проти Ньюкасла.

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