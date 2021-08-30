Сульшер определился с ролью Роналду в Манчестер Юнайтед
Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер четко знает, на какой позиции будет использовать звездного новичка Криштиану Роналду.
"Мы подписали Криштиану не для того, чтобы он сидел на скамейке. Роналду сделает МЮ лучше. Криштиану развивался как игрок, он играл справа, слева. Но я его вижу центрфорвардом.
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Будут матчи, когда мы сыграем в два-три нападающих. Я хочу, чтобы Роналду был в штрафной и забивал голы. Роналду сейчас намного опытнее, чем в первый период в МЮ. Он изменился и построил невероятную карьеру. Разговоры о том, что он слишком стар, уверен, ему нравятся. Говорите, и он продемонстрирует, на что способен", – цитирует норвежца Sky Sports.
Напомним, что Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Роналду в Англию 27 августа. Во второй раз дебютировать за "красных дьяволов" португалец может 11 сентября в поединке против Ньюкасла.
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