"Мы подписали Криштиану не для того, чтобы он сидел на скамейке. Роналду сделает МЮ лучше. Криштиану развивался как игрок, он играл справа, слева. Но я его вижу центрфорвардом.

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Будут матчи, когда мы сыграем в два-три нападающих. Я хочу, чтобы Роналду был в штрафной и забивал голы. Роналду сейчас намного опытнее, чем в первый период в МЮ. Он изменился и построил невероятную карьеру. Разговоры о том, что он слишком стар, уверен, ему нравятся. Говорите, и он продемонстрирует, на что способен", – цитирует норвежца Sky Sports.

Напомним, что Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Роналду в Англию 27 августа. Во второй раз дебютировать за "красных дьяволов" португалец может 11 сентября в поединке против Ньюкасла.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба