Юний нападник англійського Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд голом у 3-му турі Прем'єр-ліги проти Вулверхемптона не тільки приніс перемогу своїй команді, а й вписав ім'я в історію змагань.

19-річний нападник став лише 4-м тінейджером в історії АПЛ, який забив 20+ голів. Про це повідомляє Opta Sports.

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Грінвуд забив єдиний м'яч у ворота Вулвз на 81-й хвилині. Це 20-й гол юного англійця в чемпіонаті. Раніше цей показник у такому юному віці підкорився визнаним легендам ліги – Майкл Оуену, Роббі Фаулеру та Вейну Руні.

Відзначимо, що на професіональному рівні Мейсон Грінвуд дебютував ще в сезоні 2018/19. Загалом у його активі 108 матчів у всіх турнірах за МЮ, у яких форвард забив 32 м'ячі.

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