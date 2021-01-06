"Я не рахую, скільки пенальті у Ліверпуля. Якщо вони витрачають час на турботи про наші пенальті, то я цього робити не збираюсь. Я не можу відповідати за інших тренерів, які піднімають такі теми.

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Вочевидь, я відчув вплив цих слів у півфіналі минулого розіграшу Кубка Англії проти Челсі. Френк Лемпард говорив щось схоже перед матчем, і потім нам не поставили очевидний пенальті. Можливо, це спосіб вплинути на суддів. Я не знаю, мене це не хвилює. Якщо проти наших гравців фолять у карному майданчику – це пенальті. Все просто", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, нещодавно Юрген Клопп поскаржився, що Манчестер Юнайтед за 2 роки отримав більше пенальті, ніж Ліверпуль за 5,5.

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