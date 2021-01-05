"Якщо хто-небудь ще раз скаже, що Мане "дайвер", то це буде найбільший жарт у світі. Хлопець завжди щосили намагається втриматися на ногах. Я скажу, що у двох ситуаціях інші команди отримали б пенальті. Потім була ще гра рукою, і я не знаю, хто мені це пояснить.

Краса від Інгза у відеоогляді матчу Саутгемптон – Ліверпуль – 1:0

Ми не можемо змінитися. Тепер я чую, що за 2 роки Манчестер Юнайтед отримав більше пенальті, ніж Ліверпуль за 5,5 . Поняття не маю, чи винен я в цьому і як таке може статися. Але це не виправдання нашої продуктивності. Ми не можемо змінити ситуацію і повинні поважати рішення суддів. Але ми можемо змінити нашу продуктивність. Зараз це наша мета", – цитує Клоппа Sky Sports.

Додамо, що в наступному турі АПЛ Ліверпуль прийматиме саме Манчестер Юнайтед. Зустріч відбудеться 17 січня.

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