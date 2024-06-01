"Каноніри" можуть бути відкриті до продажу 27-річного українця вже у найближче міжсезоння, повідомляє Football London.

Баварія розглядає потенційний трансфер Зінченка

Під завісу кампанії Зінченко глухо засів у запас Мікеля Артети, а ситуація з контрактом лише додає тривоги. У Олександра за чинною угодою залишилося 2 роки. Зазвичай у такий період Арсенал починає домовлятися щодо продовження, якщо хоче зберегти гравця надовго. Втім, наразі немає жодних чуток про переговори зі Зінченком.

Лондонці можуть продати захисника, якщо отримають пропозицію у понад 20 млн фунтів. Ці гроші Арсенал планує інвестувати у Йоррела Хато. 18-річний захисник Аякса став справжнім відкриттям минулого сезону. Він здатен закрити центр та лівий фланг оборони, що додасть Артеті варіативності і зробить майже безболісною втрату Зінченка.

Мудрик і новий тренер – велика проблема, але й серйозний плюс, Зінченко і Забарний наближають топ-трансфери