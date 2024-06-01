"Коли я почав отримувати гроші вже в Динамо, в академії – я допомагав батькам. Ми купили будинок – не будинок, а землю за Києвом. Ми приїжджали і там щось робили вже на цій землі. Спочатку треба було вирівняти землю – ми це власноруч робили. Звісно, ми всі до цього причетні, всі свої зусилля туди віддавали.

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А потім, коли вже почав заробляти нормальні гроші, то з першої премії купив батькові машину. Коли ти починаєш ставати людиною вже в основному віці, починаєш заробляти кошти, і тоді віддячити – це неймовірно. До цього треба прийти, мені здається.

У мене нічого не було у самого. Але перше, що я зробив – це для батьків, і я вважаю що це правильно, так і повинно бути у молодих. Людям потрібно бути вдячними, бо якби не батьки – я б навіть не зміг нічого зробити", – розповів Забарний у програмі "Трендець".

Нагадаємо, Ілля – вихованець Динамо. За київський клуб виступав до 31 січня 2023 року, коли за 22,7 млн євро перейшов у Борнмут. Нині Transfermarkt оцінює українця у 32 мільйони.

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