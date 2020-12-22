Чемпіонат Англії новітньої ери ще ніколи не був настільки багатим на цікаві команди, а топ-6 раптово виросла за свої межі, хоча відкинула Арсенал боротися за виживання. Частково зламати суперінтригу може хіба що Ліверпуль.

Багатство стилів і лідерів замість домінування грошових мішків, феноменальний Б'єлса

Від АПЛ в останні роки не чекали нічого особливого. Ліверпуль чи Манчестер Сіті. Манчестер Сіті чи Ліверпуль. Всі решта в тіні двох борців за чемпіонство, хоч і вирішують свої локальні завдання, які таять певну інтригу. Здавалося, цей дощ надовго і жоден Моурінью, Роджерс, Лемпард, а тим паче Сульшер не здатні цього змінити. А тим часом усе повернулося так, що той же Зінченко може стати чемпіоном Англії, але не з Гвардіолою. Ярмоленко опинився на межі, де його клуб то балансує над прірвою зони вильоту, то вривається у топ-5, що дає право грати в Лізі Європи. Арсенал після 2 турів співлідерства реально починає лякати боротьбою за виживання. Що взагалі відбувається, агов?

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Ще ніколи в історії Прем'єр-ліги на цій стадії змагань різниця між лідером і рештою пелетону не була такою мізерною, а щільність у таблиці настільки високою. Відразу 5 різних команд посідали перше місце за підсумками туру станом на третину сезону. COVID-19 вплинув на шалений графік, за яким посипалися втома, травми і погана форма багатьох зірок. Коронавірус також змушує твоїх лідерів вибувати на 10-14 днів. АПЛ наполягла на збереженні лише 3 замін, а не 5. Деякі топ-тренери дуже рвали і стогнали, що це неправильно і провокує відчутні проблеми зі здоров'ям їхніх гравців. Натомість самі ж в окремих матчах не використовували і 2 заміни. Гранди почали сипатися не в одному матчі, а страх перед великими змінився хоробрістю, що допомогла середнякам вирости на новий рівень.

Додав різноманітності та видовищності прихід Марсело Б'єлси, який врівноважує дуже захисний стиль багатьох команд, як з топу таблиці, так і підвалу. Лідс має найгіршу оборону за 14 турів (30 пропущених), але при цьому показу 3 найкращу атаку (за якістю моментів) і відірвався на 7 очок від 18 місця, яке повертає в Чемпіоншип. Його фантастичний голкіпер Іллан Мельє (20 років, гравець молодіжної збірної Франції) пропускає на вихідних 6 від Манчестер Юнайтед, але робить ще 8 сейвів. Страж воріт "павичів" примудрився при такому сексуальному футболі Б'єлси видати 4 сухі матчі! Лише 7 воротарів мали більше. Доволі пересічні футболісти показують шоу від туру до туру, а 3 захисники вже забили 5 голів, поступаючись лише феноменальному на стандартах Челсі (9).

Останні, до слова, вкотре підтверджують: скільки б ви не викидали на трансфери, все одному можете не потрапити навіть в ЛЧ. Абрамовіч інвестував божевільні 247 мільйонів євро на 5 гравців, а "сині" лондонці наразі йдуть лише на 5 місці, а за втраченими очками ще нижче. Наразі окупилися тільки 20 на голкіпера Менді (другий за кількістю сухих матчів (6) після Мартінеса з Астон Вілли) і 50 на захисника Чілвелла (2 голи плюс 3 асисти), хоча останній напередодні у свій 24 день народження травмував щиколотку та вже на 10 хвилині покинув поле в матчі проти Вест Хема.

Команда Лемпарда – абсолютно найкраща в АПЛ за ефективністю кутових: найменше пропустили, а самі відзначилися 8 разів (уже більше, ніж за весь минулий сезон). Ось вам і плоди від підписання тренера стандартів з Вігана Ентоні Баррі за короткий проміжок часу одну з найбільших проблем перетворив у найстрашнішу загрозу для суперників. Той же Вест Хем, блискуче організована команда, до моменту зустрічі з Челсі не пропускав зі стандартів жодного разу, а в минулому сезоні зміг бити сусідів по Лондону саме завдяки стандартам.

Chelsea are the best in the Premier League at set-pieces.



Eight goals from them as well as a good defensive record. They were the difference in a strange game vs West Ham #CFC #CHEWHU https://t.co/hUf9WuLRdh — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) December 22, 2020

Вчорашні гегемони скотилися до рівня Астон Вілли та Кристал Пелас. Якщо в останніх є Заха (7 голів плюс 2 асисти), а далі дуже довго нікого більше, то у Сіті таку роль людини, яка невідати чому заблукала у свій клуб, дісталася Кевіну Де Брюйне. Бельгієць забив 2 м'ячі, віддав 7 гольових пасів, але скільки ж ще загубили його невдахи-партнери! КДБ немає рівних за кількістю створених супермоментів у топ-5 лігах Європи (10). Часто складається враження: що кращий момент створює "рудий", то більше над ним знущаються одноклубники, відмовляючись забивати. Хоча й сам запоров кілька ударних нагод, зокрема, пенальті проти Ліверпуля. І це лише підтверджує, що Ман Сіті проводить сезон страждань і боротьби не лише з конкурентами, а із самим собою.

Most big chances created in Europe’s top 5 Leagues:



De Bruyne - 10

MESSI - 9

Aspas - 9

Kane - 9

Bruno Fernandes - 8

Coman - 8



Assists for each player:



De Bruyne - 7

MESSI - 0

Aspas - 4

Kane - 10

Bruno Fernandes - 4

Coman - 7 pic.twitter.com/cDjGtf8Z8b — MessiTeam (@Lionel10Team) December 19, 2020

До слова, хіба що Мессі в найсильніших чемпіонатах світу партнери "гноблять" ще більше. Лео створив 9 стовідсоткових моментів, партнери реалізували цілий 0. Десь поруч і Бруну Фернандеш, якого підводили в половині випадків. Португалець все більше виглядає такою собі модифікованою версією Роналду для Манчестер Юнайтед. З моменту дебюту в АПЛ 1 лютого 2020 року в топ-5 лігах не знайшлося кращого півзахисника за системою гол+пас (29 забитих мячів пройшли з його прямим внеском). Бруно розриває і за кількістю створених моментів (41) у поточному сезоні. Лише Гріліш завдяки спурту в останніх двох матчах проти борців за виживання зумів обійти 26-річного "диявола".

Most chances created in the Premier League so far this season:



4️⃣3️⃣ Jack Grealish



4️⃣1️⃣ Bruno Fernandes

4️⃣0️⃣ Kevin De Bruyne@JackGrealish | @AVFCOfficial pic.twitter.com/FWfSVQHpvi — thesportsman (@TheSportsman) December 21, 2020

Джек перетворює Астон Віллу з посередності в борця за єврокубки. Найкращий асистент ліги (8) після Кейна. Найщедріший пенальтист ліги, який сам заробляє 11-метрові та радо роздає їх партнерам, "бо вони хороші хлопці". Звісно, цьому сприяють ще доволі розумні трансфери. Насамперед допоміг 17-мільйонний Мартінес у воротах – найкращий в АПЛ за сухими матчами (7, хоча зіграв найменше – 12 турів). Вдалося налагодити і захисні порядки, однак і вони видали аномальну серію з двох поспіль ігор, в яких пропустили 7 голів. А ось Воткінс, який потягнув на 30 млн євро, розчаровує. Ніби й забив 6 голів, але найчастіше вони мали вирішальне значення. Людина-офсайд. Оллі регулярно не вистачає кількох міліметрів, аби його голи не скасовував VAR. Крім того, він не забив ключовий пенальті в матчі з Вест Хемом.

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Дико ефективний футбол, який несе муки і страждання суперникам, привів Тоттенхем на вершину. Лідирувала команда Моурінью недовго, але цього точно ніхто не чекав. Сон і Кейн послідовно сіють жах на захисників Прем'єр-ліги, поки їхні дублери нищать суперників у єврокубках. Ніби всі й знають, що достатньо прикрити цих двох, щоб нівелювати 80% загрози "шпор", але мало кому це вдається ефективно втілити (лише Анчелотті, Лемпард і Роджерс за 14 матчів). Корейський півзахисник є 2 найкращим бомбардиром сезону (11), а Харрі не має собі рівних за системою гол плюс пас (9 плюс 10).

Вони були надзвичайно круті, коли Тоттенхем грав у відчайдушний футбол (6:1, 5:2, 3:3) на старті сезону, але не менш вбивчі у системі гри другим номером на контратаках, при якій потрібно чимало сил віддати на спорудження блокпостів у вигляді фірмових автобусів. Найкраща життєва форма дуету дозволяє сеу Жозе знову мріяти про золото АПЛ, яке підкорювалося лише з Челсі, але це взаємовигідний процес, де позиції тренера і лідерів ростуть фактично синхронно. Актуальна серія з 1 набраним балом у 3 турах сталася вперше в сезоні та відкотила з 1 місця на 6, але це ще далеко не вирок. В Евертона взагалі була серія з 1 перемоги за 7 матчів, а зараз Анчелотті знову в топ-4.

#PL Top Scorers 2020/21:



1️⃣3️⃣ - Mohamed Salah

1️⃣1️⃣ - Dominic Calvert-Lewin, Son Heung-min & Jamie Vardy

9️⃣ - Patrick Bamford, Bruno Fernandes & Harry Kane pic.twitter.com/aQ3eYS9AxN — Premier League (@premierleague) December 22, 2020

У цьому сезоні АПЛ незмінними є лише дві речі. Перша – невдачі Арсенала, який виносить всіх лише в Лізі Європи та вибиває Ліверпуль з Лестером у Кубку ліги, але перетворюється на полохливого аутсайдера навіть проти Лідса, Бернлі чи Вулверхемптона. Відзначаємо падіння екс-зірки донецького Шахтаря Вілліана, який віддав лише 3 асисти в 16 матчах усіх турнірів, тоді як на прощання з Челсі було 11+9. Друга – поразки Шеффілд Юнайтед. Четверта найкраща оборона АПЛ 2019/20 скотилася до рівня 3 найгіршої. Водночас команді Вайлдера ще й дико не щастить у чужому штрафному (недобір у майже 7 голів від того, що створили). Єдиний клуб, який не виграв жодного матчу. Враховуючи, що Шеффілд грав з двома іншими топ-претендентами на виліт, все дуже і дуже сумно.

Лише один снайпер, голодний до голів а-ля Роналду, перевершує Варді та Калверта-Льюїна – минуле і майбутнє збірної Англії. Ліверпуль, в якого вилітали майже всі основні захисники, пройшов третину сезону найбільш рівно – 2:7 від Астон Вілли, таке враження, тільки розізлили "червоних" і залишилися єдиною поразкою. Його вожаком залишається Мохамед Салах, який навіть з лави запасних виходить, щоб оформити 2+1 за якихось 16 хвилин і відірватися в бомбардирських перегонах.

Але крім єгиптянина, ще троє забили по 5 (Мане, Фірміно і Жота). Прихід Діогу мотивував дещо сонне царство в атаці, і зараз вони настільки по-доброму злі, що готові публічно сваритися на свого тренера, якщо той завчасно знімає з поля. Цікаво, що ця продуктивна агресія жодним чином не погіршує атмосферу, а йде тільки на плюс усім. Тому саме команда Клоппа виглядає єдиною, здатною зламати розкішну чемпіонську інтригу. Якщо зараз не зупинити цей потяг, буде дуже важко. Однак календар за Ліверпуль – Вест Бром, Ньюкасл, Саутгемптон, МЮ і Бернлі можна пройти з мінімальними втратами.

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Є і українська інтрига. В обох наших легіонерів справи погіршилися. Ярмоленко має стільки конкурентів за місця в атаці, що навіть не є першим на заміну. Та й не витримує екс-динамівець інтенсивного футболу Мойєса, тут банально потрібен інший функціонал: значно кращі темп, атлетизм і захисні навички. Судячи із заяв агента Андрія, ніхто нікуди не збирається – всіх все влаштовує. Триматися за фантастичну зарплату – його право, яке зрозуміти можна, але для збірної України це дуже погана новина, адже з атакувальними кадрами перед Євро-2020 і так не дуже. Мойєс, звісно, в теорії може зробити різдвяний подарунок і відправити Ярмолу на вістря атаки без потреби відпрацьовувати на оборону. Та значно охочіше його продадуть. Ціна у 8 мільйонів фунтів – той мінімум, на який сподівається Вест Хем.

А ось Зінченко має шанс не повторити сумну долю земляка. Якщо вірити повідомленням англійської преси, на Олександра претендують солідні Лестер і Саутгемптон, що посідають 2 і 7 місця відповідно. "Лисиці" та "святі" демонструють цікавий тактичний футбол з "вічними" лідерами атак Варді та Інгсом, які переживають другу молодість і готові провести на полі кожну хвилину без особливих ротацій. Триматися за Ман Сіті, щоб похвалитися лишень статусом гравця великого клубу? Можливо, 24-річний українець чекає, що повторяться казкові історії минулих сезонів з травмами і проблемами конкурентів, але тоді у Гвардіоли був лише Менді та опорник Делф, якого також перекваліфікували в лівого захисника.

Southampton, Leicester, and West Ham have became interested in the potential move. Clubs all over Europe are keen to take him, including Russia, Italy, Spain, and Germany. — mancityfanpage (@ManCityFanPage5) December 18, 2020

Зараз з'явилися ще й Канселу та Аке, тому тут без шансів. Якщо кличуть такі серйозні тренери, як Роджерс і Газенгюттль, треба йти. У Саутгемптоні мав би більше практики, зокрема в середині поля. З Лестером міг би реально поборотися за те ж чемпіонство, плюс засвітитися у плей-офф Ліги Європи, але радше на позиції крайнього захисника, який розташовується доволі високо в системі з тріо центрбеків. Екс-наставник Ліверпуля для боротьби за золото повинен лише підтягнути домашні матчі. Коли суперники наглухо закриваються, в "лисиць" нерідко з'являютьcя великі проблеми, і навіть Варді не здатен їх вирішити.

Лестер залишається єдиною дивовижною командою, що жодного разу не підписала мирову. Можливо, саме атакувальних навичок Зінченка не вистачає у пазлі Роджерса, щоб ламати найнадійніші замки? Адже рівні матчі надто часто завершуються поразками замість перемог на класі. Дуже хотілося б подивитися на Сашка в інших командах, де він міг би грати не лише лівого захисника, але сама зміна клубу вже буде ковтком свіжої води у пустелі.

АПЛ ще ніколи не була такою непередбачуваною, тож коли, як не зараз? Такі клуби, як Астон Вілла, Евертон і Саутгемптон, заявляють своєю грою амбіції видати найкращий сезон за роки. Не обходиться без провалів, але поки всім вдається повернутися. І навіть якщо Ліверпуль не залишить нікому шансів на золото, боротьба за місця в ЛЧ, де 7-8 команд можуть боротися за 3 путівки – щось небувале для цього турніру.