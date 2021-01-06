"Я не считаю, сколько пенальти у Ливерпуля. Если они тратят время на заботы о наших пенальти, то я этого делать не собираюсь. Я не могу отвечать за других тренеров, которые поднимают такие темы.

Сульшер верит в успех Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии

Очевидно, я испытал влияние этих слов в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Англии против Челси. Фрэнк Лэмпард говорил нечто подобное перед матчем, и потом нам не поставили очевидный пенальти. Возможно, это способ повлиять на судей. Я не знаю, меня это не волнует. Если против наших игроков фолят в штрафной – это пенальти. Все просто", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, недавно Юрген Клопп пожаловался, что Манчестер Юнайтед за 2 года получил больше пенальти, чем Ливерпуль за 5,5.

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