Воротар Реала Андрій Лунін вже вписав своє прізвище в історію українського футболу.

Реал 15-й раз у своїй історії став володарем Ліги чемпіонів. У фінальному матчі мадридці перемогли Борусію Дортмунд (2:0).

Борусія Дортмунд – Реал Мадрид – 0:2 – відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Цей "вухастий" трофей став уже другим у кар'єрі Андрія Луніна. Українець доклався до тріумфу Реала – згадати хоча б матчі проти РБ Лейпциг, Манчестер Сіті та Баварії у плей-офф турніру.

Таким чином, Лунін став першим нашим співвітчизником, який зумів здобути Лігу чемпіонів двічі. До цього по разу тріумф святкували Андрій Шевченко (у складі Мілана) та зрадник України Анатолій Тимощук (у складі Баварії). А от Сашку Зінченку в цьому плані не пощастило – тільки він покинув Манчестер Сіті, як "містяни" одразу виграли ЛЧ.

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