"Не буває чемпіонської гонки після 15 матчів, але можна втратити шанси на титул в перші 10 матчів. Коли ми зіграємо ще 15 поєдинків і доберемося до 30-го туру, тоді вже, при сприятливому збігу обставин, і можна буде почати розмови про боротьбу за перемогу в АПЛ.

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Але у нас є віра в наш майбутній успіх. Перед кожною грою ми думаємо, що можемо обіграти будь-якого суперника. У виїзних матчах ми показали, на що здатні, а наші результати в рідних стінах теж стають кращими, і перемога над Вулверхемптоном – дуже важливий результат для нашої впевненості і настрою", – цитує Сульшера Goal.com.

Після 15-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на другій сходинці, поступаючись Ліверпулю на два очки.

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