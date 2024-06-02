Антоніо Конте наближається до роботи в Наполі. Неаполітанці, щоправда, мають свої специфічні умови щодо контракту.

Контракт Конте буде розрахований до червня 2027 року, і в нього не входитиме компенсація за дострокове розірвання угоди, повідомляє Фабріціо Романо.

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Раніше наставник мав такий пункт у контракті з Челсі – італійцю та його тренерському штабу в підсумку виплатили понад 30 млн євро.

До слова, Антоніо Конте встиг попрацювати в таких клубах, як Ареццо, Барі, Аталанта та Сієна. Після цього наставник очолив Ювентус і почав працювати на топ-рівні – збірна Італії, Челсі, Інтер та Тоттенхем.

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