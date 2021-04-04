"Якби я перейшов до суперника, граючи за Манчестер Юнайтед, що би сталось із моєю вірністю? Вірність – одна з цінностей, які дуже важливі для мене. Тому я не чекаю, що гравець, який 10 років грав за клуб, захотів би перейти до суперника по сусідству.

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Я знаю, що ми професіонали, але якщо ти грав за Манчестер Юнайтед, ти не переходиш у Манчестер Сіті. Були такі приклади, але якщо відверто, то я не схвалюю такі кроки. Я не хочу називати імена, але ви всі знаєте, про кого я говорю", – цитує Сульшера Sky Sports.

Зауважимо, Манчестер Сіті 29 березня офіційно оголосив про відхід Серхіо Агуеро після завершення поточного сезону. Аргентинець є найкращим бомбардиром в історії клубу.

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