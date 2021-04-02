Серхіо Агуеро буде одним з "найгарячіших" лотів під час літнього трансферного вікна.

Фаворитом на підписання 32-річного аргентинця став Челсі, інформує Daily Mail.

Зінченко лаконічно попрощався з Агуеро, який вирішив покинути Манчестер Сіті

Після завершення сезону Агуеро покине Манчестер Сіті і стане вільним агентом. Нападника пов'язували з Барселоною та ПСЖ, проте у Челсі є кілька козирів. Перший – Агуеро налаштований залишитися в АПЛ, тому в першу чергу розглядатиме пропозиції з Туманного Альбіона. Другий – жоден з нинішніх центрфорвардів Челсі не викликає довіри, і Серхіо може спокуситися на "вільне" місце.

Додамо, що через травму Агуеро провів лише 14 матчів у поточному сезоні, забив 3 м'ячі.

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