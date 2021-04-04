"Если бы я перешел к сопернику, играя за Манчестер Юнайтед, что бы случилось с моей верностью? Верность – одна из ценностей, которые очень важны для меня. Поэтому я не жду, что игрок, который 10 лет играл за клуб, захотел бы перейти к сопернику по соседству.

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Я знаю, что мы профессионалы, но если ты играл за Манчестер Юнайтед, ты не переходишь в Манчестер Сити. Были такие примеры, но если откровенно, то я не одобряю такие шаги. Я не хочу называть имена, но вы все знаете, о ком я говорю", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Заметим, Манчестер Сити 29 марта официально объявил об уходе Серхио Агуэро после завершения текущего сезона. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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