Норвезький фахівець Уле Гуннар Сульшер матиме, за що жити, поки перебуватиме без роботи.

Сьогодні Манчестер Юнайтед звільнив Сульшера. Керівництво не пробачило провальних результатів. Останньою краплею став вчорашній розгром від Уотфорда.

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За інформацією журналіста Ніколо Скіри, манкуніанці за дострокове припинення співпраці виплатять 48-річному норвежцю 10 мільйонів євро компенсації.

До слова, Сульшер очолював Манчестер Юнайтед з грудня 2018 року. Під його керівництвом команда посіла третє місце у чемпіонаті Англії-2019/20, а також вийшла у фінал Ліги Європи-2020/21.

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