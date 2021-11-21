Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер будет иметь за что жить, пока будет без работы.

Сегодня Манчестер Юнайтед уволил Сульшера. Руководство не простило провальных результатов. Последней каплей стал вчерашний разгром от Уотфорда.

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По информации журналиста Николо Скиры, манкунианцы за досрочное прекращение сотрудничества выплатят 48-летнему норвежцу 10 миллионов евро компенсации.

К слову, Сульшер возглавлял Манчестер Юнайтед с декабря 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.

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