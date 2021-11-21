Керівництво "червоних" дияволів" прогнозовано вказало на двері норвезькому наставнику після серії невдач. Розгромна поразка від Уотфорда (1:4) стала останньою краплею – Уле Гуннар Сульшер був відправлений у відставку.

Інсайди низки ЗМІ та журналістів справдилися. Уле Гуннар Сульшер більше не є головним тренером манкуніанців – 48-річний норвежець покинув свою посаду попри чинний контракт до 30 червня 2024-го, інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

У наступних поєдинках командою тимчасово керуватиме Майкл Каррік. Найближчим часом клуб призначить тимчасового тренера, який виконуватиме обов'язки наставника до кінця сезону 2021/22.

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Уле Гуннар Сульшер очолив Юнайтед у грудні 2018-го з приставкою "в.о." після відставки Жозе Моурінью, а перед тим працював головним тренером Мольде і Кардіффа. У квітні 2019 року він був офіційно затверджений головним тренером і відтоді провів на чолі команди 149 поєдинків – 78 перемог, 33 нічиї та 38 поразок.

У сезоні 2020/21 МЮ фінішував другим в АПЛ, але в поточній кампанії справи пішли не дуже: 7 сходинка, 17 очок і лише одна перемога в останніх семи турах. Найвище досягнення Сульшера-тренера в Манчестер Юнайтед – друге місце АПЛ і фінал Ліги Європи 2020/21, програний Вільяреалу в серії пенальті.

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