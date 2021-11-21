Зідан знайшов дві причини, щоб відмовитися очолити Манчестер Юнайтед
Французький фахівець Зінедін Зідан не захотів переїжджати до Англії.
Манчестер Юнайтед, який після звільнення Уле Гуннара Сульшера шукає нового тренера, провів переговори з Зіданом, але отримав відмову, повідомляє Tiempo de Juego.
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Зазначається, що француз мав аж дві причини не прийняти пропозицію манкуніанців. Перша – англійська мова, яку Зідан лишень почав вивчати. Окрім того, дружина 49-річного фахівця не захотіла переїжджати до Англії.
Однак Зідан все ж може допомогти Манчестер Юнайтед у пошуках нового тренера. Існує можливість, що невдовзі ПСЖ запросить Зінедіна, а Маурісіо Почеттіно очолить "червоних дияволів".
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