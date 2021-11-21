Французький фахівець Зінедін Зідан не захотів переїжджати до Англії.

Манчестер Юнайтед, який після звільнення Уле Гуннара Сульшера шукає нового тренера, провів переговори з Зіданом, але отримав відмову, повідомляє Tiempo de Juego.

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Зазначається, що француз мав аж дві причини не прийняти пропозицію манкуніанців. Перша – англійська мова, яку Зідан лишень почав вивчати. Окрім того, дружина 49-річного фахівця не захотіла переїжджати до Англії.

Однак Зідан все ж може допомогти Манчестер Юнайтед у пошуках нового тренера. Існує можливість, що невдовзі ПСЖ запросить Зінедіна, а Маурісіо Почеттіно очолить "червоних дияволів".

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