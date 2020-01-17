Сульшер обрав нового капітана Манчестер Юнайтед

У зв'язку з переходом Ешлі Янга капітанська пов'язка МЮ знайшла нового власника.

Головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер призначив Харрі Магуайра новим капітаном "червоних дияволів", повідомляє Squawka.

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Така зміна лідерів МЮ пов'язана з відходом Ешлі Янга, який був власником пов'язки. За інформацією ЗМІ, 34-річний захисник перебуває за крок від підписання контракту з Інтером.

Нагадаємо, Магуайр приєднався до команди Сульшера лише влітку, перейшовши з Лестера майже за 100 млн євро. В поточному сезоні АПЛ Харрі провів 22 матчі, в яких відзначився асистом.

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