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Сульшер обрав нового капітана Манчестер Юнайтед

12:50 1226 Читать на русском
Сульшер обрав нового капітана Манчестер Юнайтед
Харрі Магуайр та Поль Погба / Фото manchestereveningnews

У зв'язку з переходом Ешлі Янга капітанська пов'язка МЮ знайшла нового власника.

Головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер призначив Харрі Магуайра новим капітаном "червоних дияволів", повідомляє Squawka.

Манчестер Юнайтед та Інтер домовились про перехід Янга

Така зміна лідерів МЮ пов'язана з відходом Ешлі Янга, який був власником пов'язки. За інформацією ЗМІ, 34-річний захисник перебуває за крок від підписання контракту з Інтером.

Нагадаємо, Магуайр приєднався до команди Сульшера лише влітку, перейшовши з Лестера майже за 100 млн євро. В поточному сезоні АПЛ Харрі провів 22 матчі, в яких відзначився асистом.

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Англія Харрі Магуайр Харрі Магуайр Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Ешлі Янґ Ешлі Янґ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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