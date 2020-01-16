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Манчестер Юнайтед та Інтер домовились про перехід Янга

16 січня 21:47 761 Читать на русском
Манчестер Юнайтед та Інтер домовились про перехід Янга
Ешлі Янг/ Фото ФК Манчестер Юнайтед

Ветеран МЮ Ешлі Янг може пакувати валізи в Мілан.

Інтер узгодив з Манчестер Юнайтед усі деталі трансферу Ешлі Янга, повідомляє Sky Sports.

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Манкуніанці отримають за свого 34-річного захисника 1,5 млн євро, в угоді також передбачені бонуси за вдалі виступи англійця. Інтер підпише контракт з Ешлі до літа 2021 року, вже завтра на футболіста очікує медогляд.

Нагадаємо, ветеран захищав кольори манкуніанців з 2011 року. В поточному сезоні АПЛ Янг провів 12 матчів.

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Теги
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