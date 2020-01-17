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Сульшер избрал нового капитана Манчестер Юнайтед

17 января 12:50 404 Читати українською
Сульшер избрал нового капитана Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр и Поль Погба / Фото manchestereveningnews

В связи с переходом Эшли Янга капитанская повязка МЮ нашла нового владельца.

Главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер назначил Харри Магуайра новым капитаном "красных дьяволов", сообщает Squawka.

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Такая смена лидеров МЮ связана с уходом Эшли Янга, который был владельцем повязки. По информации СМИ, 34-летний защитник находится в шаге от подписания контракта с Интером.

Напомним, Магуайр присоединился к команде Сульшера только летом, перейдя из Лестера почти за 100 млн евро. В текущем сезоне АПЛ Харри провел 22 матча, в которых отметился ассистом.

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