Сульшер розчарований черговою поразкою Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку в матчі 11-го туру АПЛ проти Борнмута.

"Ми розчаровані, але коли ти приїжджаєш на подібні виїзні матчі, потрібно контролювати гру. Манчестер Юнайтед не зміг цього зробити і не забив. Нам забракло певного рівня в якісь моменти.

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Можливо, я повинен був випустити в стартовому складі інших гравців. Думаю, ми непогано почали матч, так що, ймовірно, справа не в цьому. Такі матчі потрібно вигравати. Ми розчаровані. Попри це, нам потрібно рухатися вперед.

Перший гол завжди важливий. Кожного разу, коли ти пропускаєш гол, це погано, але ми розчаровані конкретно цим. Враховуючи нашу форму, МЮ розраховував взяти 3 очки. Поразка – це крок назад", – зазначив Сульшер в ефірі BT Sport.

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