Сульшер разочарован очередным поражением Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче 11-го тура АПЛ против Борнмута.

"Мы разочарованы, но когда ты приезжаешь на подобные выездные матчи, нужно контролировать игру. Манчестер Юнайтед не смог этого сделать и не забил. Нам не хватало определенного уровня в какие-то моменты.

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Возможно, я должен был выпустить в стартовом составе других игроков. Думаю, мы неплохо начали матч, так что, вероятно, дело не в этом. Такие матчи нужно выигрывать. Мы разочарованы. Несмотря на это, нам нужно двигаться вперед.

Первый гол всегда важен. Каждый раз, когда ты пропускаешь гол, это плохо, но мы разочарованы именно этим. Учитывая нашу форму, МЮ рассчитывал взять 3 очка. Поражение – это шаг назад", – отметил Сульшер в эфире BT Sport.

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