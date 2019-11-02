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Сульшер разочарован очередным поражением Манчестер Юнайтед

17:46 76 Читати українською
Сульшер разочарован очередным поражением Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче 11-го тура АПЛ против Борнмута.

45+1’ Джошуа Кинг
 
45+1’ Джошуа Кинг

"Мы разочарованы, но когда ты приезжаешь на подобные выездные матчи, нужно контролировать игру. Манчестер Юнайтед не смог этого сделать и не забил. Нам не хватало определенного уровня в какие-то моменты.

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Возможно, я должен был выпустить в стартовом составе других игроков. Думаю, мы неплохо начали матч, так что, вероятно, дело не в этом. Такие матчи нужно выигрывать. Мы разочарованы. Несмотря на это, нам нужно двигаться вперед.

Первый гол всегда важен. Каждый раз, когда ты пропускаешь гол, это плохо, но мы разочарованы именно этим. Учитывая нашу форму, МЮ рассчитывал взять 3 очка. Поражение – это шаг назад", – отметил Сульшер в эфире BT Sport.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Борнмут - Манчестер Юнайтед
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