Манчестер Юнайтед повернувся на шлях поразок в АПЛ – відеоогляд матчу проти Борнмута

Манчестер Юнайтед зазнав мінімальної поразки у матчі 11 туру проти Борнмута. Дивіться відео гола та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Підопічні Уле Гуннара Сульшера створили кілька напівмоментів у дебюті гри, однак голами вони не закінчились. Командам важко було показувати комбінаційний футбол через мокрий газон, однак під завісу першого тайму Борнмут таки відкрив рахунок – Джошуа Кінг скористався незібраними діями захисників МЮ у центрі власного штрафного майданчика.

"Червоні дияволи" зробили кілька млявих спроб врятувати становище по перерві, однак нічого путнього з цього не вийшло – після впевненої перемоги над Норвічем манкуніанці знову втратили очки і опустилися в середину таблиці.

Манчестер Юнайтед поступився Борнмуту на виїзді: 11-й тур АПЛ, матчі суботи