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Манчестер Юнайтед повернувся на шлях поразок в АПЛ – відеоогляд матчу проти Борнмута

17:13 112 Читать на русском
Манчестер Юнайтед повернувся на шлях поразок в АПЛ – відеоогляд матчу проти Борнмута
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Манчестер Юнайтед зазнав мінімальної поразки у матчі 11 туру проти Борнмута. Дивіться відео гола та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

45+1’ Джошуа Кінг
 
45+1’ Джошуа Кінг

Підопічні Уле Гуннара Сульшера створили кілька напівмоментів у дебюті гри, однак голами вони не закінчились. Командам важко було показувати комбінаційний футбол через мокрий газон, однак під завісу першого тайму Борнмут таки відкрив рахунок – Джошуа Кінг скористався незібраними діями захисників МЮ у центрі власного штрафного майданчика.

"Червоні дияволи" зробили кілька млявих спроб врятувати становище по перерві, однак нічого путнього з цього не вийшло – після впевненої перемоги над Норвічем манкуніанці знову втратили очки і опустилися в середину таблиці.

Манчестер Юнайтед поступився Борнмуту на виїзді: 11-й тур АПЛ, матчі суботи

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