Манчестер Юнайтед поступився Борнмуту на виїзді: 11-й тур АПЛ, матчі суботи

Борнмут удома здолав МЮ завдяки голу Кінга наприкінці першого тайму (1:0).

Чемпіонат Англії, 11-й тур

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Кінг, 45+1

Арсенал – Вулверхемптон – початок матчу о 17:00

Астон Вілла – Ліверпуль – початок матчу о 17:00

Брайтон – Норвіч – початок матчу о 17:00

Манчестер Сіті – Саутгемптон – початок матчу о 17:00

Шеффілд Юнайтед – Бернлі – початок матчу о 17:00

Уотфорд – Челсі – початок матчу о 19:30

У першому поєдинку 11-го туру Манчестер Юнайтед завітав у гості до Борнмута. Рівна гра у першому таймі не принесла багато моментів поблизу воріт жодної з команд, однак уже на компенсованих хвилинах Борнмут вийшов уперед – Кінг прийняв передачу Сміта з флангу, по-жонглерськи обіграв двох захисників та розстріляв Де Хеа! По перерві підопічні Сульшера виглядали мляво на тлі суперника, натомість Бормут міг забивати вдруге – удар Вілсона парирував кіпер. Більше рахунок у матчі не змінювався – мінімальна перемога "вишень" у підсумку.

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