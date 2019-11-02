Манчестер Юнайтед поступився Борнмуту на виїзді: 11-й тур АПЛ, матчі суботи

Борнмут удома здолав МЮ завдяки голу Кінга наприкінці першого тайму (1:0).
Чемпіонат Англії, 11-й тур
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Кінг, 45+1
Арсенал – Вулверхемптон – початок матчу о 17:00
Астон Вілла – Ліверпуль – початок матчу о 17:00
Брайтон – Норвіч – початок матчу о 17:00
Манчестер Сіті – Саутгемптон – початок матчу о 17:00
Шеффілд Юнайтед – Бернлі – початок матчу о 17:00
Уотфорд – Челсі – початок матчу о 19:30
У першому поєдинку 11-го туру Манчестер Юнайтед завітав у гості до Борнмута. Рівна гра у першому таймі не принесла багато моментів поблизу воріт жодної з команд, однак уже на компенсованих хвилинах Борнмут вийшов уперед – Кінг прийняв передачу Сміта з флангу, по-жонглерськи обіграв двох захисників та розстріляв Де Хеа! По перерві підопічні Сульшера виглядали мляво на тлі суперника, натомість Бормут міг забивати вдруге – удар Вілсона парирував кіпер. Більше рахунок у матчі не змінювався – мінімальна перемога "вишень" у підсумку.
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