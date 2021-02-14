"Ми з самого початку знали, що це станеться, знали, що Вест Бромвіч будуть чинити на нас тиск, будуть робити закидання в штрафний. Вони зробили хороший навіс – і гравець відмінно його замкнув. Ми теж забили свій гол завдяки пресингу, але іноді ніхто з наших гравців не відходив до флангів, щоб чинити тиск.

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Нам потрібно грати краще, а зараз ми влаштували собі важкий початок матчу. У нас було 90 хвилин на виправлення ситуації, однак до кінця першого тайму ми не могли знайти потрібний ритм.

Я говорив, що про нас не варто говорити в контексті гонки за титулом - такі розмови були компліментом. Але ми не дозволимо Сіті відірватися – у нас скоро матч з ним. Ми не віддамо титул так рано. Точно ні", – наводить слова Сульшера BBC.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед несподівано не зміг обіграти Вест Бромвіч, розписавши нічию (1:1).

Арсенал завдяки хет-трику Обамеянга здолав Лідс, Манчестер Юнайтед не зміг дотиснути Вест Бромвіч