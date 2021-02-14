У рамках недільної програми 22-го туру АПЛ Вулверхемптон на виїзді переграв Саутгемптон. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 24-й тур

Саутгемптон – Вулверхемптон – 1:2

Голи: Інгз, 24 – Невеш, 53 (пен), Нету, 65

Вест Бромвіч – Манчестер Юнайтед – початок о 16:00

Арсенал – Лідс – початок о 18:30

Евертон – Фулхем – початок о 21:00

Саутгемптон у рідних стінах приймав Вулверхемптон. У середині першого тайму "святі" вийшли уперед – Армстронг навісив у штрафний майданчик, а Інгз в дотик спрямував м'яч у сітку. "Вовки" намагались нав'язувати боротьбу, однак до перерви нічого створити не змогли.

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У другій половині зустрічі гості зрівняли завдяки пенальті, який без особливих проблем реалізував Невеш. Це надихнуло гравців "Вулвз" і на 66-й Нету навозив кількох захисників у штрафному майданчику і пробив повз голкіпера – 1:2. "Святі" одразу кинулись в атаку і до кінця матчу відчайдушно намагались вирвати хоча б нічию, однак забити так не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Вулверхемптона – 1:2.

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