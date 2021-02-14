"Мы с самого начала знали, что это произойдет, знали, что Вест Бромвич будут оказывать на нас давление, будут делать забросы в штрафную. Они сделали хороший навес – и игрок отлично его замкнул. Мы тоже забили свой гол благодаря прессингу, но иногда никто из наших игроков не отходил к флангам, чтобы оказывать давление.

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Нам нужно играть лучше, а сейчас мы устроили себе трудное начало матча. У нас было 90 минут на исправление ситуации, однако к концу первого тайма мы не могли найти нужный ритм.

Я говорил, что о нас не стоит говорить в контексте гонки за титулом – такие разговоры были комплиментом. Но мы не позволим Сити оторваться – у нас скоро матч с ним. Мы не отдадим титул так рано. Точно нет", – приводит слова Сульшера BBC.

Отметим, что Манчестер Юнайтед неожиданно не смог обыграть Вест Бромвич, расписав ничью (1:1).

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