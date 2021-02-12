Результати в АПЛ у поточному сезоні суттєво відрізняються від минулорічних, а "очолив" цей рейтинг чинний чемпіон.

Станом на 23-й тур Ліверпуль набрав лише 40 очок, що аж на 27 менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

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Поруч із мерсисайдцями розташувався Шеффілд Юнайтед, який лише останнім часом почав набирати очки – різниця у -22 пункти перетворила "клинків" з борців за єврокубки у головного аутсайдера першості.

А от найбільшого прогресу досяг Вест Хем – команда Ярмоленка набрала на 16 залікових балів більше, ніж у кампанії 2019/20. Суттєво покращили свої виступи Астон Вілла, Евертон та Манчестер Юнайтед – на 14, 12 та 11 очок відповідно.

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