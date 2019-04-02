Сульшер хоче, щоб Алексіс Санчес покинув Манчестер Юнайтед

Форвард Алексіс Санчес може покинути манкуніанський клуб.

Головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер не розраховує на чилійського нападника Алексіса Санчеса, пише The Independent.

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Норвезький фахівець хоче омолодити команду та розраховує запросити на Олд Траффорд форварда Борусії Д Джайдона Санчо. Відтак Сульшер хоче продати Алексіса, який останнім часом страждає від травм.

У поточному сезоні Санчес відіграв в АПЛ 17 матчів і забив 1 гол. Раніше повідомлялося, що "червоні дияволи" знайшли заміну чилійцю.

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