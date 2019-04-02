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Сульшер хоче, щоб Алексіс Санчес покинув Манчестер Юнайтед

21:22 507 Читать на русском
Сульшер хоче, щоб Алексіс Санчес покинув Манчестер Юнайтед
Алексіс Санчес / The Independent

Форвард Алексіс Санчес може покинути манкуніанський клуб.

Головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер не розраховує на чилійського нападника Алексіса Санчеса, пише The Independent.

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Норвезький фахівець хоче омолодити команду та розраховує запросити на Олд Траффорд форварда Борусії Д Джайдона Санчо. Відтак Сульшер хоче продати Алексіса, який останнім часом страждає від травм.

У поточному сезоні Санчес відіграв в АПЛ 17 матчів і забив 1 гол. Раніше повідомлялося, що "червоні дияволи" знайшли заміну чилійцю.

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