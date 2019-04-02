Сульшер хочет, чтобы Алексис Санчес покинул Манчестер Юнайтед

Форвард Алексис Санчес может покинуть манкунианского клуб.

Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на чилийского нападающего Алексиса Санчеса, пишет The Independent.

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Норвежский специалист хочет омолодить команду и рассчитывает пригласить на Олд Траффорд форварда Боруссии Д Джайдона Санчо. Поэтому Сульшер хочет продать Алексиса, который в последнее время страдает от травм.

В текущем сезоне Санчес сыграл в АПЛ 17 матчей и забил 1 гол. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" нашли замену чилийцу.

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