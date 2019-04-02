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Сульшер хочет, чтобы Алексис Санчес покинул Манчестер Юнайтед

21:27 89 Читати українською
Сульшер хочет, чтобы Алексис Санчес покинул Манчестер Юнайтед
Алексис Санчес / The Independent

Форвард Алексис Санчес может покинуть манкунианского клуб.

Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на чилийского нападающего Алексиса Санчеса, пишет The Independent.

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Норвежский специалист хочет омолодить команду и рассчитывает пригласить на Олд Траффорд форварда Боруссии Д Джайдона Санчо. Поэтому Сульшер хочет продать Алексиса, который в последнее время страдает от травм.

В текущем сезоне Санчес сыграл в АПЛ 17 матчей и забил 1 гол. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" нашли замену чилийцу.

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