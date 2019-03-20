Манчестер Юнайтед знайшов заміну Санчесу

"Червоні дияволи" цікавляться вінгером ПСВ Ірвінгом Лосано.

Манчестер Юнайтед роздумує над придбанням лідера ПСВ Ірівнга Лосано, який повинен стати заміною Алексіса Санчеса, який останнім часом регулярно травмується, повідомляє Calcio Napoli.

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Керівництво манкуніанського клубу вважає, що придбання мексиканського хавбека стане прекрасною інвестицією. Окрім цього, Лосано зможе в майбутньому замінити 30-річного Санчеса, якого останнім часом мучають пошкодження. Зазначимо, на гравця також претендують Наполі та Арсенал.

Контракт Лосано з ПСВ розрахований до 30 червня 2023 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро. До слова, в сезоні 2018/19 Ірвінг Лосано провів 23 матчі в Ередивізі, в яких забив 14 м'ячів і зробив 9 асистів.

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