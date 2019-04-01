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Манчестер Юнайтед вимагає двох зірок Реала за Погба

14:07 1162 Читать на русском
Манчестер Юнайтед вимагає двох зірок Реала за Погба
Поль Погба / twitter

"Червоні дияволи" висунули вимоги представникам Реала, які хочуть придбати Поля Погба.

Манчестер Юнайтед готовий розглянути варіант з продажем французького хавбека Поля Погба, однак за однієї умови – в угоду повинні включити гравців Реала Тоні Крооса та Гарета Бейла, стверджує Mirror.

Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед заради переходу в Реал, – Marca

Валлійський форвард вже давно перебуває на радарі у манкуніанського клубу. Майбутнє Бейла стало туманним після повернення на тренерський місток Реала Зінедіна Зідана, який під час першого терміну на посаді головного тренера, не надто довіряв вінгеру збірної Уельсу.

А Кроос, як очікується, стане заміною Полю Погба. Останнім часом німецький хавбек не вражає грою і у Мадриді роздумують над тим, щоб попрощатися з Тоні.

Зазначимо, чутки про перехід Поля Погба в Реал розгорівся після заяви француза, що кожен мріє грати у складі Реала, а особливо під керівництвом Зінедіна Зідана.

У свою чергу Зідан не приховує прихильність до Погби та неодноразово відзначав хавбека Манчестер Юнайтед.

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