Манчестер Юнайтед вимагає двох зірок Реала за Погба

"Червоні дияволи" висунули вимоги представникам Реала, які хочуть придбати Поля Погба.

Манчестер Юнайтед готовий розглянути варіант з продажем французького хавбека Поля Погба, однак за однієї умови – в угоду повинні включити гравців Реала Тоні Крооса та Гарета Бейла, стверджує Mirror.

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Валлійський форвард вже давно перебуває на радарі у манкуніанського клубу. Майбутнє Бейла стало туманним після повернення на тренерський місток Реала Зінедіна Зідана, який під час першого терміну на посаді головного тренера, не надто довіряв вінгеру збірної Уельсу.

А Кроос, як очікується, стане заміною Полю Погба. Останнім часом німецький хавбек не вражає грою і у Мадриді роздумують над тим, щоб попрощатися з Тоні.

Зазначимо, чутки про перехід Поля Погба в Реал розгорівся після заяви француза, що кожен мріє грати у складі Реала, а особливо під керівництвом Зінедіна Зідана.

У свою чергу Зідан не приховує прихильність до Погби та неодноразово відзначав хавбека Манчестер Юнайтед.

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