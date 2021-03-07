"Одні з найкращих моментів для цієї команди траплялися в матчах з Сіті – як на виїзді, так і вдома. Ми вже бачили, що можемо з ними впоратися. Треба добре захищатися і добре атакувати.

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Виходячи на поле проти команди у такій хорошій формі, ти розумієш, що повинен показати відмінну гру. У животі пурхають метелики, кров кипить, ти готуєшся з думкою: "Це перевірка, виклик для мене". Є певні виклики, на які ти підписуєшся, коли укладаєш контракт з Манчестер Юнайтед, адже доведеться грати у великих матчах", – цитує Сульшер видання Sky Sports.

Нагадаємо, зустріч між лідерами АПЛ відбудеться вже сьогодні, 7 березня. Початок матчу о 18:30. Після 27-ми турів "містяни" йдуть у турнірній таблиці АПЛ першими, набравши 65 очок. "Червоні дияволи" перебувають на другій сходинці, відстаючи на 15 пунктів.

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