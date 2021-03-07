"Одни из лучших моментов для этой команды случались в матчах с Сити – как на выезде, так и дома. Мы уже видели, что можем с ними справиться. Надо хорошо защищаться и хорошо атаковать.

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Выходя на поле против команды в такой хорошей форме, ты понимаешь, что должен показать отличную игру. В животе порхают бабочки, кровь кипит, ты готовишься с мыслью: "Это проверка, вызов для меня". Есть определенные вызовы, на которые ты подписываешься, когда заключаешь контракт с Манчестер Юнайтед, ведь предстоит играть в больших матчах", – цитирует Сульшер издание Sky Sports.

Напомним, встреча между лидерами АПЛ состоится уже сегодня, 7 марта. Начало матча в 18:30. После 27-ми туров "горожане" идут в турнирной таблице АПЛ первыми, набрав 65 очков. "Красные дьяволы" находятся на втором месте, отставая на 15 пунктов.

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