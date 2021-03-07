"Я згоден, що в останніх двох матчах грав не дуже добре. І мені не потрібно дивитися на статистику, щоб зрозуміти, добре я граю чи ні.

Сульшер – про матч з Манчестер Сіті: Один рекорд точно буде побитий

Наступний матч ми граємо з Манчестер Сіті. Думаю, що всі знають, що означає грати в дербі – неважливо, яке саме це дербі. Дербі завжди означає трохи більше, ніж інші матчі. Тут ми говоримо про те, хто в даний момент у даний час сильніший у місті Манчестер.

У нас є дві команди, і ми хочемо, щоб переможцем стали саме ми. Ми хочемо перемогти "містян" і ми повинні зробити це, перш за все для нас і нашої впевненості. І, звичайно ж, ми не забуваємо про всіх вболівальників, які нас підтримують", – цитує Фернандеша видання Sky Sports.

Нагадаємо, поєдинок 27-го туру між МС та МЮ відбудеться вже сьогодні, 7 березня. Початок зустрічі о 18:30. Після 27-ми турів "містяни" з 65-ма очками лідирують у турнірній таблиці АПЛ, "червоні дияволи" з 51-м пунктом – треті.

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