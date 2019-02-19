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Сульшер – первый со времен Фергюсона тренер Манчестер Юнайтед, который обыграл Челси на Стэмфорд Бридж

11:27 35 Читати українською
Сульшер – первый со времен Фергюсона тренер Манчестер Юнайтед, который обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Уле Гуннар Сульшер / фото из соцсетей

Манчестер Юнайтед на выезде уверенно переиграл Челси в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Для исполняющего обязанности главного тренера манкунианцев Уле Гуннара Сульшера эта победа стала 11-й в тринадцати матчах этого сезона. Это позволило норвежскому специалисту обогнать по этому показателю бывшего тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью, который выиграл всего 10 матчей из 24-х.

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К тому же Сульшер стал первым тренером Манчестер Юнайтед со времен сэра Алекса Фергюсона, кому удалось победить Челси на Стэмфорд Бридж с октября 2012 года. Тогда в рамках 9-го тура АПЛ МЮ обыграл "синих" со счетом 3:2.

Заметим, что в четвертьфинале Кубка Англии Манчестер Юнайтед встретится с Вулверхэмптоном.

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Кубок Англии1/8 финала

Челси - Манчестер Юнайтед: Понедельник 18 февраля 2019

Челси
Матч окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Алекс Фергюсон Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Челси - Манчестер Юнайтед
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