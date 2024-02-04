Чвертьфінал Кубка африканських націй між Малі та Кот-д'Івуаром завершився гучним скандалом.

Івуарійці забили переможний гол на 120+2-й хвилині і панічно відбивалися. На останніх секундах малійці заробили кутовий, але єгипетський арбітр Мохамед Адель не дозволив його виконати, давши фінальний свисток.

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"Орли" відразу обступили суддю, насувалася сутичка. Втім, слід віддати належне 45-річному Аделю. Він не злякався, впевнено розштовхав нападників і навіть випадково дав ляпас представнику Вулверхемптона Бубакару Траоре (24 номер).

Навряд малійцям слід звинувачувати суддівство у своєму вильоті. Вони отримали пенальті (не реалізували), 80 хвилин грали у більшості, але не змогли впоратися з героїчним Кот-д'Івуаром.

The scenes after the final whistle were unbelievable. Mali's players tried to attack the Egyptian referee, Mohamed Adelpic.twitter.com/OKcLvpcp4P — BabaGol (@BabaGol_) February 4, 2024

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