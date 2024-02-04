Четвертьфинал Кубка африканских наций между Мали и Кот-д'Ивуаром завершился громким скандалом.

Ивуарийцы забили победный гол на 120+2-й минуте и панически отбивались. На последних секундах малийцы заработали угловой, но египетский арбитр Мохамед Адель не позволил его выполнить, дав финальный свисток.

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"Орлы" сразу обступили судью, надвигалась стычка. Впрочем, следует отдать должное 45-летнему Аделю. Он не испугался, уверенно растолкал нападавших и даже случайно дал пощечину представителю Вулверхэмптона Бубакару Траоре (24 номер).

Вряд ли малийцам следует винить судейство в своем вылете. Они получили пенальти (не реализовали), 80 минут играли в большинстве, но не смогли справиться с героическим Кот-д'Ивуаром.

The scenes after the final whistle were unbelievable. Mali's players tried to attack the Egyptian referee, Mohamed Adelpic.twitter.com/OKcLvpcp4P — BabaGol (@BabaGol_) February 4, 2024

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