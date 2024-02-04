Команди не спромоглися забити за 120 хвилин ігрового часу, тому володаря путівки у півфінал визначала серія пенальті. Після неї знаменитим на весь світ став 32-річний воротар ПАР Ронвен Вільямс, який всю кар'єру провів на батьківщині і не хапав зірок з неба.

Кубок Африки: стали відомі півфінальні пари – кіпер ПАР виграв серію пенальті, відбивши 4 удари

Герой "Бафана Бафана" потягнув 4 з 5 спроб Кабо-Верде – таке вперше трапилось за всю історію КАН! Вільямс вгадав і п'ятий удар, але Тейшейра пробив надто якісно. Збірна ПАР реалізувала лише 2 з 4 своїх спроб, проте завдяки геніальному воротарю цього цілком вистачило для виходу у півфінал, де суперником стане Нігерія.