Кубок Африки, 1/4

Малі – Кот-д'Івуар – 1:2

Голи: Доргелес, 71 – Адінгра, 90, Діакіте, 120+2

Вилучення: Коссуну, 43 (Кот-д'Івуар)

ДР Конго вийшла у півфінал Кубка Африки – екс-одноклубник Ярмоленка оформив супергол зі штрафного у стилі Роналдінью

Команди розпочали зустріч жваво. Вже на 16 хвилині Малі отримав право пробити пенальті, але Фофана врятував свою команду після удару Траоре. В кінці тайму Кот-д'Івуар залишився у меншості через вилучення Коссуну.

Попри чисельну перевагу, малійці не дуже багато створили проблем супернику. Утім, забити вдалося на 71 хвилині. Доргелес фантастичним дальнім ударом влучив прямо в ціль. Кот-д'Івуар зумів відігратися перед фінальним свистком, перевівши гру в екстратайм. На останніх секундах Діакіте вирвав перемогу для своєї команди.

Кот-д'Івуар зіграє у півфіналі проти ДР Конго, а Нігерія з переможцем пари Кабо-Верде – ПАР.