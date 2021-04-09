Стан команди перед матчем: Ми впевнені і готуємось до чудової гри проти Реала, який також покращився. Ми боремося за максимум, обидві команди налаштовані виграти лігу. Завтрашня гра важлива. Результат Класіко не стане вирішальним, тому що після завтрашнього матчу буде ще багато інших. Але це правда, що момент важливий, і команда, яка переможе, отримає моральний імпульс для продовження.

Готовність Піке: Гравець повинен бути в ідеальному фізичному та моральному стані, але є лідери, які дуже важливі навіть своєю присутністю в таких матчах. Ми оберемо 11 найкращих, щоб здобути результат.

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Втрати Реала: Так, у них не буде Рамоса і Варана. Це справді вагомі втрати, серед яких капітан. Втім, у нас є свої проблеми – Піке і Роберто щойно повернулись, Фаті та Коутінью ще не готові.

Вплив Мессі: Сподіваюся, це буде для нас вирішальним фактором. Нам потрібен найкращий Мессі, але також і найкраща Барса. Ми розраховуємо на Лео.

Суддівство: Іноді про це надто багато говорять. Я думаю, що будь-який рефері чесний і свистить те, що він бачить, користується допомогою VAR. Нам не потрібно стежити за суддею, ми повинні зосередитися на нашій команді.

Поразка в першому колі: Тоді ми мали шанс вийти вперед перед перервою. Потім пенальті вплинув на результат. Ми справді поліпшили ситуацію, хоча неправда, що тоді ми виступили погано, а тепер все значно краще. Ми підвищили ефективність, змінили систему, команда набрала хорошу форму і сповнена енергії. Це те, про що я попрошу завтра. Бути самими собою, і неважливо, що перед тобою Реал", – цитує Кумана Fichajes.

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