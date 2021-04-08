Реал приймає Барселону в рамках 30-го туру Ла Ліги. Який прогноз на матч Реал – Барселона і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Реал – Барселона відбудеться у суботу, 10 квітня, у столиці Іспанії. Початок гри 30-го туру Прімери – о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. За всю історію команди провели між собою 245 матчів. Мадридці виграли 97 зустрічей, а "синьо-гранатові" – 96. Ще 52 рази переможця з'ясувати не вдалося.

Реал – Барселона: Ель Класіко розсудить скандальний іспанський арбітр

Барселона – Реал: прогноз букмекерів на матч Ла Ліги:

Фахівці британської контори William Hill фаворитом протистояння вважають каталонців. На перемогу команди Рональда Кумана можна поставити з доволі високим коефіцієнтом 2,20. Потенційний успіх Реала оцінили ще вищим балом – 3,00. Найменш вірогідним результатом вважається нічия – 3,80.

Австрійські букмекери з Bwin запропонували схожі цифри. Щоправда, тут трохи більше вірять у підопічних Зінедіна Зідана. На звитягу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2,20. Імовірна перемога мадридського клубу оцінена у 2,95. А на нічию можна поставити з хорошим коефіцієнтом 3,90.

Пояснити такий розподіл сил можна не лише поточним становищем у турнірній таблиці. Нагадаємо, Барселона розташувалася на другому місце з одним очком відставання від лідера, а Реал наразі третій, маючи ще на два пункти менше. Віру в силу Мадрида також похитнули втрати, адже Ель Класіко пропустять Серхіо Рамос, Еден Азар, Дані Карвахаль та Рафаель Варан. Каталонці теж не можуть розраховувати на кількох виконавців. Зокрема, Жерара Піке, Ансу Фаті та Філіппе Коутінью.

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